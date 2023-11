Revelan que la Roja dejará en el olvido el Estadio Monumental para volver a ser local en el Nacional

“Estamos acostumbrados a jugar en el Nacional. ¿Cómo no voy a poder jugar en mi estadio? En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funciona. En el Monumental sale excremento del desagüe y ahí te preguntas, ¿es la selección o un equipo de tercera? Veo a los jóvenes motivados, con ganas, eso me deja tranquilo”, expresó Alexis Sánchez finalizado el partido frente a Paraguay en el reducto de Macul.

Lo anterior cambiará drásticamente, debido a que el equipo de todos dejará de ocupar el estadio de Colo Colo para volver a jugar en su casa, el Estadio Nacional.

Según afirmó el medio En Cancha “la ANFP ya gestionó la reserva de las fechas para que Chile regrese al Estadio Nacional en 2024, para los desafíos claves que enfrentará el combinado nacional en la ruta al Mundial de 2026”.

En esa línea, explican que “en un trabajo realizado por la Gerencia de Operaciones liderada por Felipe De Pablo, en La Roja ya cuentan con la certeza del retorno al recinto ubicado en Avenida Grecia, en una medida que se tomó antes de la polémica suscitada en los últimos días en torno al Monumental.

De concretarse la vuelta al reducto de Ñuñoa, el reestreno de Chile en el Nacional será en junio.

La Roja se medirá en Eliminatorias ante Bolivia en el Estadio Nacional en septiembre de 2024, en la fecha 8. Para la fecha 9, en octubre, la Selección Chilena recibirá a Brasil en el coliseo ñuñoíno.