Arturo Vidal vuelve a Brasil para la última etapa de su recuperación y aborda su futuro deportivo: “Han tenido mucho respeto conmigo”

Este martes, el mismo día en que La Roja juega ante Ecuador, uno de sus referentes del último tiempo, Arturo Vidal retornó a Paraná luego de la lesión que sufrió en septiembre pasado, en el partido de la selección chilena contra Colombia.

“Vengo a terminar la recuperación de la rodilla, esperando que el equipo pueda clasificar a alguna copa“, aseguró en su arribo a Brasil, valorando el período de trabajo que tuvo en nuestro país, con autorización de Athletico Paranaense.

“Estuvo bastante bien, fueron dos meses que me ayudaron mucho, estando con mi familia, me he recuperado de la mejor forma“, remarcó Arturo Vidal, insistió apuntando a retornar a las canchas el próximo mes en Brasil.

“Me quedo acá hasta fin de año, espero recuperarme antes para estar con el equipo. Vengo con mucha alegría, me he recuperado rápido. Estoy de a poco corriendo más, acá ya evaluarán cuando puedo volver.”, comentó el “Rey Arturo”, quien dejó abiertas las puertas para eventualmente extender su contrato en el “Furacao”, pese a los sondeos que ya tendría de Colo Colo.

“Espero recuperarme bien primero, hablar con la gente acá. Han tenido mucho respeto conmigo, vamos a ver, lo importante es que me recupere primero“, concluyó Arturo Vidal.