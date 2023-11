“Los que hemos pasado por sus manos…”: los elogios de Scaloni a Bielsa antes del Argentina-Uruguay

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, habló este miércoles en la antesala del duelo ante Uruguay por la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026 y se deshizo en elogios para Marcelo Bielsa.

Consultado sobre lo que significa enfrentar al DT de la “Celeste”, comentó que “es una alegría, no al momento del partido, porque todos sabemos lo que representa enfrentar a un equipo suyo, pero es una satisfacción”.

“De alguna manera, todos los que hemos pasado por sus manos, estamos marcados. Es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo. Es evidente que ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino, incluso en el mundial, diferente a todos”, agregó.

Además, Scaloni reveló una anécdota cuando estuvo bajo las órdenes de Bielsa, quien lo dirigió en la selección argentina, donde el “Loco” estuvo a cargo entre 1998 y 2004. “En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la habitación y me hizo ver un vídeo del Dépor contra Racing de Ferrol por la Copa del Rey“, recordó.

“Veníamos de jugar un partido teóricamente desganados y Bielsa me dijo: ‘Esta no es actitud de selección, esto no es de un jugador de selección´. Y tenía razón, son cosas que te quedan grabadas…. Yo no estaba haciendo las cosas como las tenía que hacer. Esas cosas te marcan, no tengas dudas”, agregó.

Lionel Scaloni y el presente de Messi

Por otra parte, el entrenador de la “Abiceleste” se refirió a la actualidad de su máxima figura y abordó las críticas que despertó la obtención del séptimo Balón de Oro por parte del astro argentino.

“Messi está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad, está en condiciones y está bien”, aseguró.

En esa línea, agregó que “no entiendo mucho a los que discuten el Balón de Oro de Messi. Imagino que es porque quieren generar un debate, pero ya no creo que lo haya. Lo importante es que ganó uno más y todos creemos que es justo”.