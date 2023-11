“Hermano mío”: la doble dedicatoria de Damián Pizarro para Jordhy Thompson tras el duelo entre Colo Colo y La Calera

Con una celebración de gol y una historia en redes sociales, Damián Pizarro hizo una doble dedicatoria a su amigo y actual excompañero en Colo Colo, Jordhy Thompson, quien hace unos días quedó en prisión preventiva tras ser acusado de femicidio frustrado en contra de su pareja.

El atacante albo marcó este domingo ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional. Tras anotar, festejó haciendo un gesto con sus manos para mostrar los números dos y cuatro, formando el 24, número que usaba Thompson en el “Cacique”.

Posteriormente, Pizarro subió dos fotografías a Instagram: en una aparece abrazando a Jordhy y la otra imagen es de su celebración en el gol que le anotó al elenco calerano.

En dicha publicación, el “9” de Colo Colo agregó un fragmento de la canción “Hermano mío”, del Grupo Manía. “Hermano, yo no me explico por qué hay gente que nuestro sueño quieren destruir, no saben que es demasiado lo que hemos llorado y hemos luchado”, dice la parte del tema que eligió el jugador en su historia de Instagram.

La doble dedicatoria de Damián Pizarro para Jordhy Thompson