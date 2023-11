Chileno campeón en África: Marcelo Allende conquista la Superliga de Clubes junto con Mamelodi Sundowns

Marcelo Allende se coronó campeón de la Superliga de Clubes de África este domingo junto con su equipo, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que derrotó 2-0 al Wydad AC de Marruecos en la final de vuelta.

A pesar de que el elenco marroquí ganó 2-1 en la ida, el cuadro sudafricano se hizo fuerte en la revancha y dejó el marcador global 3-2 a su favor, con lo cual logró el título en este torneo que agrupa a los mejores clubes del continente africano.

El volante chileno jugó el partido completo en la final de ida, mientras que en la vuelta también fue titular y se mantuvo en cancha hasta que fue sustituido al minuto 90+7′.

Peter Shalulile a los 45+3′, y Aubrey Modiba a los 53′, le dieron la victoria a Mamelodi Sundowns para convertirse en campeón de la Superliga de Clubes de África.

Con esto, Marcelo Allende consiguió un segundo título con su actual escuadra. Antes había gritado campeón en la Premier Soccer League de Sudáfrica. Este logro también se suma a sus conquistas con Necaxa, con quien ganó la Copa de México y la Supercopa de México en 2018, además de la medalla de oro que obtuvo con la selección chilena en los Juegos Suramericanos de Conchabamba en 2018.

Themba Zwane lifts the AFL trophy! Congratulations to inaugural champions Mamelodi Sundowns

Watch live and replay on https://t.co/DIk5JeITof 🔥 (Except Tanzania) pic.twitter.com/AlXsiPflXt

— African Football League (@afl_africa) November 12, 2023