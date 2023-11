El histórico exjugador de Universidad Católica, Mario Lepe, arribó este sábado al Estadio Santa Laura para presenciar una nueva edición del Clásico Universitario y conversó junto a ADN Deportes sobre el presente del equipo dirigido por Nicolás Núñez.

Respecto al duelo frente a la U de Chile, el otrora volante de la UC comentó: “Llegamos un poco distintos, pero uno siempre tiene que entender que los clásicos son distintos. Hay una motivación extra y donde hay una expectación más grande que en otros partidos”.

“Si bien Católica lleva un mes sin fútbol, se ha entrenado bien. El Nico (Núñez) ha tenido tiempo para poder plasmar lo que él quiere y la U viene de perder un partido importante, entonces estamos con la duda de cómo van a jugar”, agregó.

Por otra parte, analizó el proceso de Nicolás Núñez como entrenador del cuadro cruzado: “Si bien en algunos momentos no se ve tan bien, de a poco fue armando y consolidando lo que él quiere. Los jugadores fueron entendiendo, pasar de un sistema a otro y de un entrenador a otro no es fácil. Ojalá que los jugadores hayan internalizado lo que Nico quiere y poder plasmar eso hoy día”.

Además, Mario Lepe se refirió al récord goleador de Fernando Zampedri, quien superó los 100 goles con la camiseta de la UC en octubre pasado. “Por los goles entrará en la historia de Católica. Pero no es leyenda y no lo va a ser hasta que no cumpla 400 o 500 partidos”, afirmó.

“Creo que tenemos que ser exigentes en ese sentido, él entrará a la historia de goles convertidos y partidos jugados, y creo que eso es bueno. Entre más gente entre a esa historia, hace más grande al club. Todo sea en beneficio de Católica, eso lo vamos a aplaudir de principio a fin”, sentenció.