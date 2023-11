Jorge Valdivia reprocha en duros términos la situación de Jordhy Thompson: “Está enfermo”

En la edición de Los Tenores este lunes, Jorge Valdivia comentó la situación que remeció al fútbol chileno este lunes: la detención de Jordhy Thompson por violencia de género reiterada contra su pareja.

“Me hago responsable de lo que digo. Jordhy Thompson está enfermo. Acá hay que tener mucha consideración con quién sufrió la violencia, no es primera vez”, remarcó el “Mago”, junto con enfatizar el no descuidar a la víctima.

“No hay que olvidar a la niña, a Camila, con todo lo que ha ocurrido. En el intento de acercarse vuelve a sufrir este tipo de violencia. Mandarle toda la fuerza”, enfatizó Jorge Valdivia, además de insistir en que Jordhy Thompson debió dejar Colo Colo tras los hechos de mayo pasado.

“Yo ya lo dije hace rato. En papel de regalo había que llevarlo donde fuera”, planteó, además de reaccionar luego que Blanco y Negro anunció la separación del jugador respecto al plantel.

“Ojalá internamente este comunicado sea más duro. Colo Colo tiene que dar una señal clara, pero decir que está separado ante una reincidencia es muy vago. Internamente tienen que tomar otras medidas”, concluyó el exvolante en el debate con Los Tenores.