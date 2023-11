El histórico relator del fútbol chileno, Sebastián “Tatán” Luchsinger, fue víctima de una violenta encerrona en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, según contó el mismo comunicador a través de su cuenta de Tik Tok.

“Estoy bastante angustiado y con mucha pena”, comenzó señalando el denominado “Narrador de los Sueños” en su registro audiovisual, en el que detalla cómo los delincuentes realizaron el delito ocurrido el pasado sábado.

“Fui al Espacio Riesco en busca de un trabajo, 9:30 de la mañana, y me hicieron una encerrona con el único bien que me quedaba: un vehículo Mercedes-Benz A 200. Los niños no tenían más de 16 años, me colocaron dos pistolas automáticas en la cabeza”, indicó el ex relator de ADN Deportes.

Además del robo de su auto, “Tatán” Luchsinger denunció que los antisociales le quitaron sus documentos y su celular.

Actualmente, el vehículo se encuentra desaparecido, por lo que el relator deportivo pidió a través de la publicación en sus redes sociales ayuda para poder encontrarlo, dando las características del mismo, lamentando que era su única herramienta de trabajo.