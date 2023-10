La drástica opción que evalúa Deportes Puerto Montt para revertir su descenso a Segunda División

Con la Primera B ya concluida, se selló el descenso de Deportes Puerto Montt a la Segunda División por terminar en el último lugar de la tabla. Este hecho fue un duro golpe para el elenco albiverde, sin embargo, desde el club ya analizan una alternativa para intentar revertir la situación.

Germán Mayorga, presidente del cuadro puertomontino, abordó la opción de que se considere nulo el torneo de Segunda División 2023, debido a las numerosas denuncias que existen entre los equipos que compiten en esta categoría, en donde acusan distintas irregularidades y ponen en juego la resta de puntos por secretaría.

“No hay nada más que hacer que trabajar y ver qué posibilidades se nos abren, porque hay un campeonato que está muy viciado y que para mí, no tiene validez, que es la Segunda División, donde todos los equipos se están demandando unos con otros”, señaló Mayorga en palabras para el diario El Llanquihue, reproducidas por el sitio Primera B Chile.

En la misma línea, el mandamás de los “Delfines” indicó que en la Segunda División “todos tienen faltas, muchos no cumplieron con el fair play y además, muchos equipos tienen más de un problema administrativo. Entonces, quizás nos estamos ahí colgando de esa arista para ver que puede pasar con Deportes Puerto Montt”.

“Estamos haciendo las consultas a través de abogados. La parte jurídica tiene que empezar a trabajar a favor de los clubes que están reclamando. Hay muchos clubes que reclaman que hay equipos que no han cumplido con el reglamento de la Segunda División y obviamente nosotros vamos a apoyar eso”, remarcó el dirigente.

Germán Mayorga aseguró que “Deportes Puerto Montt hoy en día es un equipo que se ordenó, que ha cumplido todas las obligaciones que nos impone el campeonato, las reglas, las bases, no le debemos dinero a nuestros jugadores, no debemos impuestos, no debemos imposiciones”.

“Eso acredita que estamos haciendo las cosas de forma transparente y pueda poner en la mesa que se haga una investigación contra los equipos que no cumplen, porque aquí hay un reglamento que cumplir”, concluyó.