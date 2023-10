Angustia en Brasil: Neymar sale lesionado y entre lágrimas en duelo frente a Uruguay en Montevideo

Después de empatar de manera dramática como local ante Venezuela, siguen las malas noticias en la selección de Brasil.

Durante el partido ante Uruguay en Montevideo, Neymar salió del campo lesionado y completamente lleno de lágrimas, esto, tras lesionarse frente a los charrúas por las Clasificatorias Sudamericanas.

Cerca del final de la primera mitad, el mediocampista del Al Hilal salió de la cancha en pleno llanto, encima del carro de las asistencias médicas, por lo que su lugar fue tomado por Richarlison.

Lo anterior sucedió, apenas unos minutos después de que los orientales se fueran al frente en el marcador con gol de Darwin Núñez.

Neymar Jr leaves the pitch crying after new injury tonight vs Uruguay! 🇧🇷

It looks like serious injury again for Ney as he was going off on stretcher… with hands on his face. pic.twitter.com/G1qsqRrePm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2023