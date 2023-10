Rodrigo Pérez festeja el ascenso de Cobreloa: “Ojalá no salga más de la Primera División”

El exlateral de Cobreloa, Rodrigo Pérez, conversó con ADN Deportes luego del triunfo de los loínos ante Rangers, resultado que, sumado a la victoria de Deportes Iquique sobre Santiago Wanderers, les permitió subir a la Primera División.

“Contento, en la semana se habló mucho de que eran los tres equipos en que jugué, en Calama estuve nueve años, viví momentos muy lindos y se merecían esto después de tanto sufrimiento”, explicó quien fue lateral del elenco loíno y también lo dirigió.

En ese contexto, apuntó a tomar lecciones de los ocho años que el club estuvo en la Primera B. “Uno tiene que ser frío, después de tantos años, para que no vuelvan a cometer los mismos errores, que exista un proceso y contraten buenos jugadores. Me pone contento por el fútbol chileno, va a volver el clásico de siempre y ojalá Cobreloa no salga más de la Primera División”, aseguró Rodrigo Pérez, junto con valorar el hecho de que el cuadro naranja ganó 16 puntos en los últimos cinco minutos de sus encuentros.

“A veces es fortuna, a veces es convicción, pero alguna vez que le tocara. Jugó dos finales. El final de campeonato fue muy épico (…) Veía más partidos de la B que de la Primera División, cualquiera le gana a cualquiera y los números lo dicen. Ahora hay que festejar”, comentó quien también defendió a la selección chilena, contexto que le permitió anticipar el próximo juego por las eliminatorias, ante Venezuela.

“Va a ser un partido difícil. Lo importante con Perú era ganar, aparecieron jugadores clave. Será un partido complejo, por algo le empataron a Brasil allá, tienen un recambio y un proceso positivo, no va a ser fácil. Esperemos que podamos sumar”, concluyó Rodrigo Pérez en el diálogo con ADN Deportes.