Cristiano Ronaldo y la carrera por llegar a los mil goles: “Son muchas piedras que romper, pero todo es posible”

Cristiano Ronaldo se lució este viernes con un doblete en el triunfo de Portugal por 3-2 ante Eslovaquia, resultado que le permitió a los “Lusos” conseguir su clasificación a la Eurocopa 2024.

Con esos dos tantos, “CR7” llegó a los 125 goles marcados con la camiseta de su selección y a los 857 tantos convertidos a lo largo de su carrera, dando otro paso al récord por alcanzar los mil goles, algo por lo que fue consultado tras el partido.

“Va a ser bastante difícil, pero, como dije, se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente. Obviamente, si mis piernas y mi físico me tratan bien, lo lograré“, afirmó el astro portugués.

“A ver, son pequeños pasos los que me motivan. Pero para llegar a mil, primero hay que llegar a los 900. Todavía queda mucho por hacer. Creo que llegaré. Ahora es paso a paso. Los objetivos deben definirse a corto plazo y no a largo plazo”, agregó.

A pesar de la dificultad, Cristiano Ronaldo no escondió su ilusión por conseguir la cifra récord. “Miro este gol, a los 900, con confianza. Ahora, para llegar a los mil, son muchas piedras que hay que romper, pero todo es posible“, aseguró.

“Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente”, sentenció.