Cecilia Pérez y el futuro de Mauricio Pellegrino al mando de la U: “Hemos creído en ir cumpliendo procesos”

La vicepresidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, participó este jueves de un homenaje a las autoridades que fundaron la Corporación Santiago 2023 y analizó la actualidad de Universidad de Chile en medio del parón del Campeonato Nacional 2023.

Consultada por la clasificación de la U a los cuartos de final la Copa Libertadores Femenina, comentó que “es una felicidad inmensa. Demuestra no solo la garra, el compromiso y la profesionalidad de nuestras jugadoras y el cuerpo técnico, sino que también un club distinto”.

“Estamos por sobre la ley de profesionalización del fútbol femenino, y eso las jugadoras lo sienten, que puedan tener el mismo trato y condiciones del primer equipo masculino. Las ‘Leonas’ han sido un bálsamo permanente de alegrías”, agregó.

En esa línea, abordó las dudas sobre la continuidad de Mauricio Pellegrino. “Lo dijimos antes del partido ante Audax Italiano, nosotros hemos creído en ir cumpliendo procesos. No es sano para ningún club que haya tres o hasta cuatro técnicos en un año”, afirmó.

“Uno entiende lo que significan los resultados que muchas veces no te permiten seguir con los procesos, pero nosotros hemos perseverado en eso y por eso el respaldo a Mauricio y a todo su cuerpo técnico. Vienen ahora cinco partidos y vamos a ver como enfrentamos de la mejor forma lo último, con el componente que tiene fútbol, de ir evaluando cada partido”, afirmó.

Cecilia Pérez y la crisis en la ANFP

Por otra parte, la vicepresidenta de Azul Azul se refirió a la exclusión de Chile como sede del Mundial 2023 y las críticas al presidente de la ANFP, Pablo Milad. “Fue sorpresivo de manera negativa. Uno parte del shock de no entender qué sucedió, en la forma y el fondo”, aseguró.

“Son momentos de mucha frustración, pero mayor análisis no se puede hacer. No hemos tenido un Consejo de Presidentes, donde Pablo Milad puede contarnos qué se dio en la reunión con el presidente de la FIFA, que encuentro correcto que haya ido hasta allá para pedir explicaciones”, complementó.

Finalmente, evitó comentar el fin del contrato de la ANFP con la casa de apuestas onlinne Betsson. “Sobre ese tema no me quiero referir, porque como sociedad anónima tenemos que conocer los antecedentes. Tengo entendido que finalmente la empresa hizo término de contrato, al igual que con otros cinco clubes, pero referirse a eso sin mayor profundidad nunca lo he hecho”, cerró.