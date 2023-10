“Mi intención es volver a jugar”: Matías Rodríguez entrenó con la categoría Proyección de la U en el CDA

El exjugador de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, comenzó a entrenar en el Centro Deportivo Azul junto a la categoría Proyección de los azules, con el objetivo de probar un paulatino regreso al fútbol profesional.

A través de redes sociales, la U compartió imágenes y declaraciones del zaguero de 37 años, quien se encuentra sin club tras su paso por Defensa y Justicia en 2021, aunque se ilusiona con retomar su carrera durante la próxima temporada.

“El club me abrió las puertas, hablé con el director deportivo Manuel Mayo y le comenté mis intenciones de volver a jugar. En este tiempo para prepararme, se me da la oportunidad de entrenar con los chicos de la Proyección y así ponerme a punto para ver si el año que viene vuelvo a jugar. No quería quedarme con las ganas de intentarlo”, comentó Matías Rodríguez.

En esa línea, abordó su labor de aportar a jóvenes del club. “Ojalá que los pueda ayudar y aconsejarlos cuando se me acercan. Espero que mi presencia ahí pueda ser un aporte, ellos saben que pueden contar conmigo y se pueden acercar para cualquier cosa que los pueda ayudar”, explicó.

“Estoy muy feliz de estar entrenando, de vuelta con estos colores que me llenan de alegría”, agregó el campeón de la Copa Sudamericana 2011, quien también manifestó su alegría de reencontrarse con algunos conocidos como Sebastián Miranda y Manuel Iturra.

“También están los profes, que los conozco, como Sebastián (Miranda) e Ignacio (Fabres) , además que está el Colocho Iturra, con el que fuimos compañeros y tuvimos varias batallas juntos”, sentenció.

Una figura ilustre acompaña por estos días a nuestras futuras estrellas en la serie de Proyección 🤩 ¡Siempre serás bienvenido, Mati! 🦉💙#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/pLRIVpGr7i — Universidad de Chile (@udechile) October 11, 2023