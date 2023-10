PROGRAMACIÓN | Con las miradas puestas en Talca e Iquique: así se definirá el Campeonato de Primera B

Arriba hay tres equipos y uno festejará, mientras que abajo son dos y uno lo lamentará. Este lunes por la tarde se cerró la acción de la jornada 29 de la Primera B, por lo que las miradas de los hinchas del ascenso se fueron hasta el próximo fin de semana, cuando se defina todo en la última fecha.

Primero, el campeón y primer ascendido. Cobreloa y Santiago Wanderers tienen la primera opción y ambos tendrán que festejar, o lamentarse en condición de visitante.

Los ‘mineros’ visitarán a Rangers en Talca, mientras que el ‘decano’ irá hasta el Tierra de Campeones para desafiar a un Deportes Iquique, que es el único cuadro que puede amargar los festejos de Cobreloa y Santiago Wanderers.

La otra definición estará en la parte baja. Deportes Puerto Montt está perdiendo la categoría y buscará el milagro en el Valle del Aconcagua cuando visite a Unión San Felipe. Deportes Recoleta, el otro postulante a bajar, visitará a Santiago Morning.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) determinó los días y horarios para los ocho partidos finales de la fase regular de la Primera B, dejando la resolución por el descenso con tres duelos el sábado y la batalla el título con cinco choques en paralelo el domingo.

Recuerda que toda la acción de la Primera B 2023 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

La última fecha de la Primera B

Sábado 14 de octubre

17:00 horas | Unión San Felipe vs. Deportes Puerto Montt | Municipal de San Felipe

17:00 horas | Santiago Morning vs. Deportes Recoleta | Estadio Lautaro de Buin

17:00 horas | A.C. Barnechea vs. San Marcos de Arica | Bicentenario Lucio Fariña

Domingo 15 de octubre

12:30 horas | Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers | Tierra de Campeones

12:30 horas | Rangers vs. Cobreloa | Fiscal de Talca

12:30 horas | Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz | Germán Becker

12:30 horas | San Luis vs. Universidad de Concepción | Bicentenario Lucio Fariña

12:30 horas | Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena | Calvo y Bascuñán

Fuente: Campeonato Chileno