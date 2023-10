Sebastián Beccacece, actual DT del Elche, dejó abierta la puerta para una posible renuncia en caso de que su equipo no gane el partido que tendrá contra Andora este lunes, por fecha 10 de la Segunda División de España.

“En la vida he sido así, frontal y transparente. Tengo respeto por el lugar que me ha recibido bien y que me hizo sentir parte siendo de fuera, pero hay cosas que no tienen que ver con el compromiso, sino con responder a la expectativa de lo que se espera y eso en el fútbol es ganar”, señaló el ex DT de Universidad de Chile en rueda de prensa.

“Hay conexión con el grupo, el director deportivo y la gente, pero necesitamos resultados. Por más que me duela en el alma dejar un espacio que quiero, es lo que corresponde”, remarcó el técnico argentino sobre la opción de dar un paso al costado.

“No veo tan extraño ni mensaje, estoy acostumbrado a la incertidumbre porque cada domingo tengo un examen. No soy Wegner o Guardiola, que lo ganan todo, a los normalitos nos queda esto”, agregó el otrora ayudante de Jorge Sampaoli durante la época en que Chile fue campeón de América.

El Elche de Sebastián Beccacece actualmente marcha en el puesto 19° con 9 puntos y está en zona de descenso. Lleva 2 triunfos, 4 derrotas y 3 empates en las nueve fechas transcurridas por la Segunda División de España.