“Decidí dar un paso al costado”: Gonzalo Collao se sincera y explica sus razones para alejarse del fútbol 

El arquero chileno de 26 años, Gonzalo Collao, se sinceró respecto a su decisión de alejarse del fútbol por un tiempo, luego de haberle puesto fin a su contrato con Palestino en julio pasado.

“Una de las cosas por las que estoy fuera del fútbol es porque necesitaba espacio para mi salud mental. Necesitaba ayuda y la conseguí. Trabajé con un psicólogo que me ayudó a encontrar respuestas”, señaló el ex seleccionado nacional en diálogo con La Tercera.

“Fue una determinación ultra pensada. Lo tomé con tranquilidad y siento que fue algo maduro de mi parte. Decidí dar un paso al costado. Estuve muy cerca de que esto no terminase bien. Estoy hablando de una depresión. Pero con la ayuda y gente necesaria, no se convirtió en nada y estuve más calmado y controlado”, aclaró el portero que debutó profesionalmente en la U. de Chile.

Gonzalo Collao se enfoca en los estudios

“Ahora arranco con la carrera de Nutrición y Dietética. Voy a estudiar y estoy muy contento con lo que elegí. Esto no significa que me estoy retirando a los 26 años, solo que me di cuenta al dejar Palestino que no tenía ningún respaldo académico. Debo tener una carrera universitaria o algo aparte. Me puede servir para el mismo fútbol, incluso”, indicó el golero que pasó por el ascenso español y la primera división croata.

Respecto a la opción de retomar su carrera futbolística a futuro, explicó que “me estoy preparando para buscar una oportunidad en diciembre, porque el fútbol me apasiona desde pequeño y me encanta la competencia diaria. Es un crecimiento personal que me motiva.

Por último, remarcó sus “ganas” por volver a la competencia cuando llegue el momento. “Tengo la tranquilidad y las ganas de competir. Eso ya no lo tenía. Estaba marcando el paso, con buenos entrenamientos, pero sin ganas. En Palestino me pasaba y no comprendía por qué. Me lo preguntaba y era porque no estaba bien. Por eso tomé la decisión de salir. Personalmente no estaba bien”, concluyó.