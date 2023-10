Fernando Zampedri y las críticas por celebrar un lateral ante Colo Colo: “Todos los que subieron cosas ahora ya me vieron celebrar 98 goles acá”

Tras haber oficializado este viernes su renovación hasta 2025 en la UC, el delantero y goleador de los cruzados, Fernando Zampedri conversó con Los Tenores.

“No era un hecho, pero venía todo muy bien. La comodidad que encontré en esta institución, lo bien que me tratan, fue algo para renovar”, comentó el capitán del elenco precordillerano, confiado en dar batalla para superar a Rodrigo Barrera como máximo artillero histórico del club, con 118 tantos.

“El récord se sueña y se vive, ojalá ese día pueda llegar, todos los días trabajo para que nos vaya bien, pero ahora es un sueño que se puede hacer realidad (…) Trabajo para eso. Ojalá se pueda dar lo más pronto posible”, reconoció Fernando Zampedri, confiado en al menos superar los 100 goles este año.

Al margen de ello, el “Toro” sería el capitán de la UC para la reinauguración de San Carlos de Apoquindo. “Me sentí cómodo desde el primer día y de un principio me sentí un referente en el vestuario, no tuve problema. Me pone feliz esa situación. Estamos todos detrás de lo mismo, todos estamos en el mismo lugar. La felicidad va a ser para todos, esperando el día que se pueda inaugurar con muchas ganas”, aseguró, junto con afrontar las críticas que recibió por festejar un lateral ante Colo Colo previo a sufrir la remontada en el Monumental.

“Es parte del folclore del fútbol, no pasa nada, pero gracias a Dios se habla de mí de lo que hago dentro de la cancha y no de lo fuera, eso es muy importante. Quería arengar a mis compañeros, no era faltar el respeto a nadie, pero yo festejo goles y todos los que subieron cosas ahora ya me vieron celebrar 98 goles acá. Es parte de esto”, insistió Fernando Zampedri.

El “Toro” y la opción de ser jugar a La Roja

Con 35 años, también se expresó respecto a la opción de ser citado a la selección chilena cuando se complete el proceso de nacionalización que inició desde hace meses.

“La nacionalidad es para liberar un cupo de extranjero. Ojalá Chile pueda tener jóvenes para suplir la ofensiva, que lo puedan hacer. Si estoy a disposición, usaría ese lugar con mucha responsabilidad“, explicó, más ilusionado en compartir ataque con Nicolás Castillo en la UC el próximo año.

“Nicolás está entrenando con nosotros, se está recuperando bien y ojalá el próximo año esté de lleno con nosotros“, concluyó en la charla con Los Tenores.