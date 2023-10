La U debuta con una victoria en la Copa Libertadores Femenina 2023

La U de Chile comenzó con el pie derecho su participación en la edición 2023 de la Copa Libertadores Femenina.

En el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, las leonas lograron superar un estrecho debut ante el Universitario de Perú.

El desequilibrio para la U de Chile en la Copa Libertadores Femenina llegó recién al minuto 60, cuando en un tiro libre arremetió Maria Martinez Vecca para susperar a la zaga incaica.

Aunque desde Universitario reclamaron que el tiro de la paraguaya no superó la línea de sentencia, finalmente sí se validó el gol para el elenco nacional.

¡SE ENCENDIÓ LA POLÉMICA!🤔

➡️ Así fue el gol que se convalidó a U de Chile 🇨🇱. No se sabe con exactitud si ingresó el balón o no. Lamentablemente no hay VAR y Universitario de Deportes pierde 1-0 por la fecha 1 de Copa Libertadores Femenina

🚨 Hablan las imágenes

¿Qué opinas? pic.twitter.com/jz3ro08Fz6

— DSportsPE (@DSportsPE) October 5, 2023