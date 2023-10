“Es desilusionante”: Harold Mayne-Nicholls alzó la voz tras desastre de la ANFP con la organización del Mundial 2030

Si hay una voz autorizada para referirse al gran traspié que sufrió la ANFP con la organización del Mundial 2030, es precisamente Harold Mayne-Nicholls, quien dirigió al organismo de Quilín en una de las etapas más exitosas del fútbol chileno, con Marcelo Bielsa a la cabeza.

El actual mandamás, Pablo Milad, fracasó en su intento en que la cita planetaria se disputará -en parte- en nuestro país, siendo la única nación que quedó fuera de la organización, ya que solo contemplaron a Argentina, Uruguay y Paraguay por el continente.

Al respecto, el expresidente de la ANFP sostuvo en una actividad de Gatorade que “evidentemente es desilusionante. No tengo más información, no estoy involucrado en nada que tenga que ver en el Mundial 2030, ni tampoco tengo ninguna relación directa en la organización de la ANFP, así que más que eso no puedo decir. Lo digo como un hincha”.

En esa línea, profundizó sus dichos indicando: “Desilusiona que por ahora el Mundial no esté viniendo a Chile. Ojalá que esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos. Sería espectacular“.

Finalmente, Mayne-Nicholls también tuvo palabras sobre su trabajo como director ejecutivo de Santiago 2023.

“Estoy muy involucrado en los Juegos (Panamericanos). No sé que pudo haber sido, para bien o para mal. No tengo idea… Me sorprendió como a todos e insisto: es desilusionante que no se pueda“, cerró.