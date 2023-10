Con apenas cuatro partidos jugados: Lionel Messi fue nominado al mejor jugador de la MLS 2023

Lionel Messi fue nominado este miércoles al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada 2023 en la MLS, a pesar de haber disputado tan solo cuatro partidos con la camiseta de Inter Miami.

El astro argentino es el nombre más destacado de un listado de 30 jugadores que incluye a su compañero de equipo Sergio Busquets y a compatriotas como Thiago Almada (Atlanta), Luciano Acosta (Cincinnati), Julián Carranza (Philadelphia) y Emanuel Reynoso (Minnesota).

El ganador del premio será escogido en una votación de tres grupos (entrenadores, jugadores, gerentes generales y periodistas), que se desarrollará entre el 10 y el 23 de octubre, un par de días después del fin de la temporada regular de la MLS.

Desde su arribo al fútbol norteamericano, Messi se consagró campeón de la Leagues Cup, certamen que también reúne a equipos de México y perdió la final de la US Open Cup, aunque se perdió esta última definición por lesión.

No obstante, debido a sus problemas físicos, la “Pulga” apenas pudo disputar cuatro partidos de la Major League Soccer: ante New York Red Bulls, Nashville SC, Los Angeles FC y Toronto FC; aunque aquello no fue impedimento para que fuera nominado al galardón.

Los 30 candidatos al premio MVP de la MLS: