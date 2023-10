Juan Tagle solicita reunión con la Comisión de Árbitros tras el clásico: “Queremos comentar nuestra molestia, lo ocurrido es un retroceso”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, fue parte de la jornada inaugural este lunes para la segunda edición del Go Latam Summit, el cual organiza también la UC.

“Es un evento muy importante, es un encuentro de marketing y gestión deportiva. La idea es compartir experiencias, tenemos invitados de muy alto nivel. Queremos aportar a la industria del fútbol”, aseguró el mandamás del elenco precordillerano, quien no pudo evitar insistir en sus críticas por lo ocurrido en la derrota ante Colo Colo ayer domingo.

“El análisis más frío se puede decir con calma, pero se consolida una visión extremadamente crítica de lo que ocurrió ayer. El arbitraje estuvo extremadamente cargado. Espero que el análisis de la Comisión Arbitral, con la que nos queremos reunir para comentar nuestra molestia, pueda contribuir a que el arbitraje siga mejorando”, aseguró Juan Tagle.

“Lo de ayer es un retroceso y lo haremos saber de manera respetuosa. Nos sentimos perjudicados con un criterio general cargado y tres situaciones específicas que alteraron el resultado del partido”, explicó el presidente de Cruzados, que desestimó que pueda haber sanciones a Nicolás Núñez por sus cuestionamientos a Felipe González.

“Sería un despropósito. Expresó el sentimiento con mucho respeto, no calificó intenciones, hizo un análisis claro de lo que él creía que había ocurrido. Si quisiéramos cercenar una opinión así sería un descriterio absoluto”, advirtió, pero no quiso aludir al hecho de que el paso del juez por las divisiones inferiores del club sea factor, como explicitó el propio Nicolás Núñez.

“No me voy a referir a eso. Nicolás sabrá por qué señala eso, no me parece lo más relevante, sino que hay que destacar el análisis que hizo del partido y las decisiones”, concluyó Juan Tagle ante las consultas de ADN Deportes.