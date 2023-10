Yeferson Soteldo provoca la expulsión de Gary Medel en derrota del Vasco da Gama

Gary Medel vivió un domingo de pesadilla en la visita del Vasco da Gama al Santos por la fecha 25 del Brasileirao, donde ambos conjuntos batallan por escapar de la zona de descenso directo.

El “Pitbull” fue titular y capitán en el elenco de Río de Janeiro, que padeció con la potencia ofensiva de su rival, que en el primer tiempo ya se imponía por 3-1 en Vila Belmiro con un doblete de Marcos Leonardo y otro de Tomás Rincón. Pablo Vegetti anotó el descuento para el elenco del central chileno.

Sin embargo, Gary Medel no pudo completar el partido y terminó expulsado a los 60 minutos del compromiso. Todo luego que al venezolano Yeferson Soteldo no se le ocurrió nada mejor que pararse encima del balón, acción que no fue bien valorada por sus rivales.

De hecho, se generó una pelea entre gran parte de ambos planteles y Santos terminó con nueve futbolistas, pues Lucas Lima y Rodrigo Fernández fueron expulsados por defender al llanero de los ataques de los jugadores del Vasco da Gama.

Yeferson Soteldo se PARÓ encima de la pelota (!) y provocó una TANGANA en Santos-Vasco. Increíble. 🇧🇷😳pic.twitter.com/iZbDhaJASf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2023

Al margen de eso, Yeferson Soteldo siguió jugando y anotó el 4-1 con el cual Santos llegó a los 27 puntos, uno menos que el Vasco da Gama, que se mantiene fuera de la zona de descenso directo en el Brasileirao por diferencia de goles.