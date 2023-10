Nicolás Núñez apuntó contra el arbitraje de Felipe González: “Espero que no nos arbitre nunca más”

La fiesta en un lado, la amargura en el otro. Este domingo por la tarde, Colo Colo dio vuelta un partido increíble ante la Universidad Católica en Macul, duelo que Nicolás Núñez terminó literalmente sin creer.

Los “cruzados” lo ganaban hasta el quinto minuto de tiempo agregado con el gol de Alexander Aravena (56′), pero Leandro Benegas (90’+6) y Damián Pizarro (90’+11) terminaron dejando los tres puntos en Macul.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis en el equipo de Las Condes, y el primero llegó en palabras de Nicolás Núñez: “el análisis fue un primer tiempo donde Colo Colo iba a sumar mucha gente en el ataque, nos iban a poner en problemas, pero fuimos dominados y fueron superiores. En el segundo modificamos y sin duda tuvimos mucho más control de las situaciones”, partió diciendo.

Nicolás Núñez contra Felipe González

Pero luego, apuntó todos sus dardos contra Felipe Gónzalez, juez del partido: “obviamente, hay frustración porque es evidente que hay muchas cosas que nos molesta, sobre todo la injusticia, no ser medidos con la misma vara. El hecho de la expulsión nos condicionó, estábamos defendiendo bien, pero lo tuvimos que hacer más atrás”.

“Este mismo árbitro no nos cobró un penal donde su jefe lo salió a criticar contra Audax y es como evidente que hay algo personal con él, frustración, resentimiento, quizá el hecho de haber pertenecido a este club y no haber seguido participando, no sé, uno se imagina cosas, es evidente, dio 11 minutos, cuando el primer tiempo estuvo más parado que el segundo”, complementó Núñez.

Lo anterior en relación con que Felipe González perteneció a las inferiores de la Universidad Católica, para luego emigrar, “hoy no hubo un árbitro que lo hizo bien y que haya medido a los dos equipos con la misma vara, tiene actitudes soberbias, si no somos capaces de decir nuestras frases y el comité va a aplicar sanciones, yo siento que no vamos por buen camino”.

Cerró haciendo una solicitud a la dirigencia de la UC “espero que no nos arbitre nunca más, porque siempre nos condiciona, traté de ser respetuoso y espero que no me sancionen por estas cosas”, finalizó Nicolás Núñez.

