Nicolás Núñez confía en hacerle daño a Colo Colo: “Nuestro momento nos permite ir y ser muy competitivos”

El entrenador de la UC, Nicolás Núñez, destacó el momento en el cual el elenco precordillerano llega al duelo del domingo ante Colo Colo por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.

“Llegamos en momentos distintos, aunque los clásicos tienen el componente emocional que hace que las cosas se equiparen. Más que cambiar con respecto al partido anterior, en el Monumental Colo Colo se instala mucho en campo rival y asume riesgos. Debemos atacar a campo abierto y ser certeros, tomarle valor a las oportunidades que uno se pueda generar”, comentó, buscando dejar atrás la eliminación que sufrieron ante los albos en Copa Chile.

“Es una oportunidad importantísima para nosotros. De cara al rival, el contexto ayuda mucho, hay muchas cosas que más que por la espinita de haber quedado eliminados con ellos nos llena de confianza para competir muy bien”, apuntó Nicolás Nuñez, que valoró lo hecho por Colo Colo ayer miércoles ante Cobreloa.

“El partido de ayer confirma lo que hemos visto, es un equipo que te intenta quitar la iniciativa, te presiona y quita balones en la construcción del equipo rival, son rivales. Hay muchos estímulos en que ellos se juegan mucho, pero nosotros también. Espero que sea un partido atractivo”, aseguró el DT de los cruzados.

Nicolás Núñez y la necesidad de mejorar en la UC

En San Carlos de Apoquindo, reconoció que todavía no está del todo conforme con algunos detalles del juego. “Queremos jugar mejor, pero los resultados nos dan seguridad para jugar en un contexto difícil. Es un equipo que está peleando en dos frentes, motivado en la lucha por alcanzar al líder, pero nuestro momento nos permite ir y ser muy competitivos“, enfatizó.

“Nos falta mucho funcionamiento, hay margen de mejora. No hay conformidad respecto a eso, pero sí con otras, como la disposición del equipo, pero tenemos autocrítica respecto al juego. El plantel también lo es, tienen la necesidad de exigirse”, insistió en el recinto precordillerano, donde descartó a Branco Ampuero por un desgarro de cara al juego en el Monumental.

En contraste, valoró el volver a disponer de Fernando Zampedri para su oncena titular. “En su ADN está el gol. El hecho de no haber estado en el partido anterior lo motiva, esperemos convierta para que se siga acercando al récord“, reconoció un Nicolás Núñez que llega a este partido ante Colo Colo con tres partidos seguidos sin derrotas en el Campeonato Nacional 2023.

“De tranquilidad no hablaría, mientras no nos acerquemos al objetivo no podemos estarlo. Hemos ido creciendo en confianza. Tenemos que ganar seguridad. Jugamos para competir y sumar, lo hemos podido hacer”, concluyó.