Christopher Toselli y el crítico momento de la U: “Apoyamos a Pellegrino al 100%, pero el plantel tiene que estar por sobre eso”

El arquero Christopher Toselli fue el “pato de la boda” al ser el encargado de dar la cara este miércoles en conferencia de prensa ante el complejo presente que viven los azules, que completaron ocho partidos seguidos sin victorias en el Campeonato Nacional 2023.

“Asumimos el momento, que no es nada bueno, y tenemos que hacernos responsables de la situación. Conversamos con el técnico, pero no fue nada de lo normal. Después de cada partido expresamos nuestros puntos de vista. Nos hacemos cargo. Tenemos que salir de este momento. Siento que hoy día el foco está en nosotros, no en lo que pasó en años anteriores”, comentó el portero, que una y otra vez intentó plantear su postura ante el mal rendimiento del equipo.

“Es difícil explicarlo. El semestre pasado fuimos muy sólidos defensivamente, nos hacían pocos goles. Eso lo hemos ido perdiendo. Sabemos que los responsables somos nosotros y hay que seguir trabajando, no hay otra fórmula para salir“, remarcó Christopher Toselli, quien descartó problemas al interior del plantel.

“Si encontráramos alguna solución ya la tendríamos. Compromiso hay. Quizá hemos perdido confianza por esta seguidilla de resultados, pero estamos todos tirando para el mismo lado. Lo importante es que a la U le vaya bien, independiente de quien juegue”, planteó el arquero de la U de Chile.

Christopher Toselli y el momento de Mauricio Pellegrino

El ex UC afrontó los cuestionamientos respecto a la gestión del entrenador argentino, asegurando que deben mantenerse al margen de aquellas dudas. “Es difícil venir a declarar tras una seguidilla de resultados sin ganar, pero hay que seguir. Debemos seguir creyendo en este proyecto. Los resultados mandan, pero siento que si bien acá hay un técnico, los jugadores tienen que estar por sobre quién esté al mando. Hay un tema de orgullo y vergüenza deportiva que tenemos que sacar a relucir, yo apelo a eso“, comentó, profundizando en el sentir del equipo, el cual debe buscar mejorar la imagen al margen de lo que ocurra con su entrenador.

“Nadie está contento por la situación que estamos viviendo. Sentimos frustración, rabia, deuda con la gente. Sabemos que tenemos que dar mucho más. Apoyamos a Pellegrino al 100%, pero tenemos que estar por sobre eso, independiente de quién esté. La única solución es no bajar los brazos y seguir entrenando. Los resultados van a llegar, jugadores y cuerpo técnico tenemos. Somos uno de los mejores equipos del fútbol chileno y tener esta cantidad de jugadores y no llevarlo a la tabla de posiciones es frustrante”, dijo Christopher Toselli, que recalcó el interés de que Mauricio Pellegrino no se vaya del club.

“No siempre es la mejor solución. Sabemos que tenemos un gran equipo y que esta situación no deberíamos estar viviéndola. Hay que insistir en que los resultados van a llegar”, concluyó en una tensa jornada en el Centro Deportivo Azul.