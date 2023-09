Tras la partida de Matías Dituro al fútbol turco, el arco de la Universidad Católica quedó en las manos de Nicolás Peranic. El arquero tuvo que esperar mucho tiempo su oportunidad, y pese a la irregularidad del equipo, se ha transformado en una de las buenas figuras de los “cruzados”.

Aceptando poco a poco su liderazgo dentro de la cancha, el arquero tomó vuelo y reveló una inesperada confesión: “en algún momento hubo un interés de Universidad de Chile, pero hasta ahí llegó. Ya estaba en la UC, pero mi intención nunca fue irme de Católica, a pesar de que el camino se puso difícil por el tema de jugara”, aseguró en conversación con ESPN.

Agregó que “en un equipo grande está implícita la competencia con grandes arqueros. Jugar se disfruta más, pero mi intención siempre fue quedarme en la UC, si no no lo hubiese hecho, porque gracias a Dios oportunidades en ese momento no me faltaron. Yo quería quedarme, era un anhelo para mí jugar en un equipo grande”.

Nicolás Peranic adelantó el clásico ante Colo Colo

Este martes, en San Carlos de Apoquindo, el portero conversó con los medios de comunicación y analizó su próximo desafío ante el “cacique” en el estadio Monumental.

“Es una semana particular, a veces no importa cómo viene uno y otro, es un partido aparte. Llegar ganando nos da un impulso más de confianza”, partió diciendo.

Agregó que: “nos quedó una espinita de la Copa Chile, gracias a Dios el fútbol nos puso una revancha cerca, no siempre pasa, a veces tienes que esperar mucho tiempo. Fueron dos partidos disputados que se definieron solo por un gol. Partiendo desde la actitud y predisposición de esos partidos, es la base para poder ganar esos partidos”.

En el cierre, adelantó lo que será su decisión de seguir o no en Las Condes: “no es algo que me quite el sueño ahora, estoy abocado en el presente, en el partido a partido. A fin de temporada iremos viendo qué pasa. Estoy muy a gusto, pero eso no depende de mí nada más. Son decisiones que se debe tomar, a fin de año conversaremos”, dijo.