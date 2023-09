Una lamentable noticia generó total conmoción en el fútbol inglés. Josh Vickers, arquero del Derby County, confirmó la muerte de su esposa, Laura, con la cual se casó en junio pasado.

El portero que actúa en la tercera división de Inglaterra anunció esta sensible pérdida a través de sus redes sociales, junto con una fotografía de ambos en el día de su boda. “He escrito y desescrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez las encontraré”, señaló durante el domingo recién pasado.

El guardameta de 27 años explicó que su esposa “perdió su larga batalla contra el cáncer” y destacó la actitud que ella mostró a lo largo de esta difícil lucha.

“Laura es la persona más fuerte, valiente y cariñosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, sin dejar que nada se interpusiera en su camino para pasar un buen rato y crear recuerdos para toda la vida”, mencionó.

“Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que falleciste pacíficamente”, agregó Josh Vickers.

“Sé que seguirás inspirándome todos los días. Gracias a todos los que nos han apoyado a mí y a ambas familias durante este momento increíblemente difícil”, concluyó el arquero del Derby County, quien fue formado en la academia del Arsenal.