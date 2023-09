Alfredo Stöhwing y el posible arribo de Fabián Orellana a Colo Colo: “Es un gran jugador; pero no hemos conversado nada”

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, habló este miércoles en el Estadio Monumental en medio de la alianza entre Colo Colo y Conexión Puma, donde se refirió al eventual arribo de Fabián Orellana, quien se ofreció a jugar gratis en el “Cacique” hace algunos días.

“Lo escuché. En general, a mí me encanta que a jugadores les guste venir a Colo Colo, mucho mejor si es gratis. Son bien recibidos todos los que puedan postular a eso, pero no hemos conversado nada en específico sobre Orellana”, declaró.

En esa línea, el mandamás de los albos aclaró que “el que llegue un jugador a Colo Colo corresponde a un análisis con el cuerpo técnico y la gerencia deportiva. Existen una serie de variables que es mucho más profundo que alguien venga a probar suerte. Esto no es por menospreciar a Orellana, por supuesto que es un gran jugador”.

Además, abordó un posible regreso de Arturo Vidal, quien se encuentra recuperando de su lesión en Chile. “Lamento la lesión de Arturo y ojalá que se recupere lo antes posible, pero no hay ningún tema relacionado con la incorporación de él en este momento. Sería gratificante verlo en Colo Colo, pero son muchas las variables que hay que tener presentes. Ya se verá en su momento”, aseguró.

Alfredo Stöhwing y el futuro de Gustavo Quinteros

Por otra parte, el presidente de Blanco y Negro fue consultado por la continuidad del estratega del “Cacique” y explicó que “hay que desarrollar proyectos en el largo plazo. Los resultados son considerados, pero no solo se toma en cuenta eso, sino en cómo se está desarrollando el trabajo, las relaciones y la forma de juego del equipo. Este cuerpo técnico le ha aportado mucho al club desde evitar el descenso y ganar el Campeonato el año pasado”.

“Estoy por la continuidad de los procesos mientras estos funcionen bien a pesar de la no obtención de resultados positivos. Lo veo a largo plazo y en este momento no me estoy pasando ninguna película especial de interrumpir algún tipo de proyecto. Habrá que evaluarlo y es algo que también depende de él”, agregó.

Finalmente, reiteró que “el futuro de Colo Colo trasciende los objetivos. Por su puesto que nos encantaría tener el bicampeonato y ganar la Copa Chile. No fue un buen resultado en el último partido y se nos puso muy difícil la tarea. Falta todavía, hay que luchar hasta el último minuto y a final de año se harán las evaluaciones que correspondan”.