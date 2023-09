Por quinta vez en su carrera: Christiane Endler vuelve a ser nominada a los premios The Best de la FIFA

Christiane Endler fue nominada nuevamente a los premios The Best de la FIFA. La portera chilena del Olympique de Lyon logra dicho reconocimiento por quinta vez en su carrera y competirá por el galardón a la mejor portera del mundo.

La futbolista nacional integra un listado compuesto además por las arqueras Mackenzie Arnold (Australia), Ann-Katrin Berger (Alemania), Catalina Coll (España), Mary Earps (Inglaterra), Zecira Mušovic (Suecia) y Sandra Paños (España).

La FIFA explicó la nominación de Endler indicando que es la “guardameta con más partidos con la portería a cero en la Liga Francesa 2022-23, ganadora de la Liga Francesa 2022-23, de la Copa de Francia 2022-23 y de la Supercopa de Francia 2022”.

De esa manera, la capitana de La Roja Femenina sumó su quinta nominación a los premios The Best, en donde en cuatro ocasiones llegó a la terna final, y en 2021 logró quedarse con el galardón.

Cabe recordar que la votación está abierta para todo público y la elección se puede efectuar al registrarse en FIFA.com

Vote for your favourite NOW! 🗳️

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 14, 2023