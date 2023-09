El conflicto entre Byron Castillo y la ANFP podría seguir sumando nuevo capítulos. En el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, Ecuador sumó un triunfo por 2-1 ante Uruguay y logró recuperar los puntos perdidos producto del castigo que recibió por la inscripción irregular del lateral.

No obstante, desde la Federación Ecuatoriana buscarían anular por completo la medida y recuperar las tres unidades en la tabla de posiciones, a pesar de que el Tribunal Federal de Suiza desestimó su apelación.

Así lo aseguró el abogado de Castillo, Andrés Holguín, quien aseguró que cree posible que aquello suceda y de paso advirtió a la ANFP. “¿Hay méritos para que se declare la nulidad? Sí. Pero es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales”, dijo a la radio Mundo Deportivo FM.

“Hemos abierto un compás de espera hasta que termine la demanda de nulidad que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Mientras eso no se solucione, no hay nada. Estamos en espera de ese fallo, esperando que se anule, para ahí presentar nuestra demanda. Si es que no ocurre, analizaremos si es que hay la posibilidad de acudir a DDHH.”, señaló.

En esa línea, el profesional lanzó una advertencia contra Chile en caso de un resultado favorable a Ecuador. “No se puede hacer nada mientras no exista una solución. Con base a eso analizaremos si demandaremos. Si anulan la sanción, habrá una acción contra la Federación de Fútbol de Chile. Si no se anula, el fallo se mantiene, entonces ir contra esa Federación perderá su valor”, aseguró.

No obstante, Holguín no prevee un panorama alentador para la Federación Ecuatoriana. “Me encantaría tener respuesta, pero al ser un tema que se ventila en la Corte Suprema de Suiza, no podría saber cuánto tiempo durará el procedimiento. Está presentado el recurso y no sé si es que habrá alguna audiencia. De lo que he podido observar, por lo leído, la resolución podría tomar hasta un año”, detalló.

“De todas formas es complicado porque siempre se trata de proteger la validad de los tribunales, y son contados con los dedos de la mano los casos en los que se da marcha atrás”, sentenció.