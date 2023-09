“Buscaré ayuda psicológica”: La dura confesión de Richarlison tras romper en llanto en triunfo de Brasil

El delantero brasileño Richarlison dejó una de las imágenes más llamativas de la primera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026, luego de que fuera captado llorando en el banco de suplentes tras ser sustituido en el triunfo por 5-1 frente a Bolivia.

El jugador del “Scratch” rompió en llanto tras ser reemplazado y este martes, luego de la victoria por 2-1 ante Perú en Lima, él mismo se ocupó de aclarar los motivos de su reacción, aludiendo a problemas personales que está sufriendo fuera del campo.

“He pasado un tiempo turbulento fuera del campo durante estos últimos cinco meses. Ahora las cosas se han estabilizado en casa. La gente que solo tenía un ojo puesto en mi dinero se alejó de mí”, explicó al periódico brasileño O’Globo.

En esa línea, Richarlison apuntó al fin de su vínculo con el empresario y exagente Renato Velasco, quien lo acompañaba desde el inicio de su carrera. “A veces las cosas no salen como queremos. Creo que esta parte fuera del fútbol acabó interponiéndose en mi camino. Aunque quieras hacer las cosas bien, acaba saliendo mal. Seguiré centrándome en el club, la tormenta pasó”, agregó.

Además, aclaró que el motivo de sus lágrimas no fueron por su rendimiento. “Ese momento triste no fue porque jugué mal, en mi opinión no hice un mal partido en Belém, fue más bien un arrebato por las cosas que me estaban pasando fuera del campo, que se salieron de control. No por mi parte, sino por personas cercanas a mí”, explicó.

“Voy a volver a Inglaterra, buscaré ayuda psicológica, de un psicólogo, para trabajar en mi mente. Eso es todo, volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima (convocatoria), trabajaré para eso. Se trata de tener una buena racha en el Tottenham. Esta semana me voy a sentar a hablar con ellos, necesito coger ritmo de partido y llegar bien hasta aquí”, finalizó.