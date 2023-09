Se acabó la paciencia: Alemania despide al técnico Hansi Flick tras humillante goleada sufrida ante Japón

Hansi Flick dejó de ser el entrenador de Alemania. Este domingo se confirmó su despido, un día después de la humillante goleada 4-1 que sufrió la selección germana en un partido amistoso ante Japón.

“Necesitamos un espíritu de optimismo y confianza de cara a la Eurocopa que se disputará en nuestro país en 2024. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi mandato, porque valoro a Flick y a sus asistentes. Pero el éxito deportivo es nuestra máxima prioridad, por eso la decisión era inevitable”, señaló Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, mediante un comunicado oficial.

El director deportivo de los teutones, Rüdi Voller, asumirá como técnico interino. “Lamentablemente, debemos darnos cuenta de que Flick no tuvo éxito. El partido contra Japón ha demostrado claramente que ya no podemos avanzar en esta situación. No es un momento fácil para mí”, indicó el propio Voller.

De esta manera concluye la etapa de dos años que tuvo Hansi Flick como DT de Alemania. No pudo ganar en los últimos cinco partidos amistosos (cuatro derrotas y un empate), y quedó eliminado en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, lo que fue un tremendo golpe para su país.