Jaime García se quiebra al despedirse de Ñublense e intenta calmar a la barra: “Me voy a sentir incómodo si hacen cosas que no corresponden”

Jaime García, ahora ex DT de Ñublense, se despidió del elenco chillanejo a través de una transmisión en sus redes sociales, en donde se mostró bastante emocionado, con lágrimas en los ojos, al expresar su cariño por el club y asegurar que los hinchas “me hicieron sentir el mejor técnico del mundo”.

“A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento, me va a costar, pero esto es parte de la vida. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó”, señaló el técnico nacional durante la noche de este martes.

“Gracias por ese apoyo incondicional. El club creció, va creciendo y quiero que llegue a lo más alto posible, porque me gusta el club, me gusta la institución. Apoyen a los muchachos, lo van a necesitar más que nunca”, mencionó el entrenador de 46 años.

Jaime García también hizo alusión a las amenazas de muerte que dejaron algunos hinchas de Ñublense en contra del presidente del club, Sergio Gioino. “No quiero nada malo que le pase al club y menos a nadie, tírenlo para arriba como siempre, como yo estuve”, indicó.

Por último, hizo un llamado para calmar la ira de los fanáticos y les pidió que no dejen de alentar al equipo. “Sigan apoyando al club. Si estoy lejos, me voy a sentir incómodo si ustedes hacen cosas que no corresponden, sobre todo a la barra. Hay que apoyar a morir en las buenas y en las malas, ese es el legado que dejé”, completó.