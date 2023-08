Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, rechazó rotundamente la propuesta que surgió hace algunas semanas respecto de que Arabia Saudita reciba un cupo para participar de la Champions League, el torneo de clubes más importante en Europa.

Todo a raíz de lo abordado por medios europeos, como el diario italiano Il Corriere dello Sport, el cual informó que desde Arabia Saudita querían trasladar a la UEFA la iniciativa de que el campeón de la liga saudí gane una invitación para jugar la Champions.

Sin embargo, esta idea fue totalmente descartada. “Un medio de comunicación habló de esto sin siquiera preguntarnos. Solo los clubes europeos pueden participar en la Champions League, Europa League o Europa Conference League”, señaló Ceferin en una entrevista con el periódico francés L’Equipe.

Por otro lado, no se mostró preocupado de que estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar hayan dejado el fútbol europeo para partir a la liga árabe. “Hay jugadores al final de sus carreras y otros que no son lo suficientemente ambiciosos como para aspirar a las competiciones top. Que yo sepa, Mbappé y Haaland no sueñan con Arabia Saudí. Los mejores jugadores en la cima de su fútbol no creo que vayan a Arabia Saudí”, indicó.

En esa línea, remarcó que el mercado árabe “no es un peligro. Vimos un enfoque similar en China, que compraba jugadores al final de sus carreras ofreciéndoles mucho dinero. Resultado: el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema”.

Por último, el presidente de UEFA desestimó la opción de que la final de la Champions League se juegue en Estados Unidos en el futuro. “Solo las Federaciones europeas pueden postularse para una final, ni siquiera los clubes. Tendríamos que cambiar todas nuestras reglas y no queremos eso”, completó.