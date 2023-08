Vicente Pizarro no se complica en jugar el Superclásico en Santa Laura: “Más allá de la cancha, tenemos que salir a proponer nuestro juego”

El volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, fue el encargado de abrir la semana de conferencias con miras al Superclásico del sábado por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023.

“Es una semana muy especial, esta clase de partidos todos lo quieren jugar. Estos partidos se tienen que ganar, la responsabilidad está aún más en este juego. Son partidos aparte, por más de cómo estén ellos y nosotros. Nos queremos enfocar en nosotros, llegar de la mejor manera“, planteó, junto con descartar que la cancha del Santa Laura sea un problema.

“Se juegue donde se juegue, estos partidos son con gente, es lo lindo que tienen. Más allá de la cancha, tenemos que salir a proponer nuestro juego y buscar el triunfo”, remarcó Vicente Pizarro, pensando también en la chance de darle caza a Cobresal en el liderato del Campeonato Nacional 2023.

“El torneo está muy parejo, todos van enredando puntos a lo largo del campeonato y tenemos partidos pendientes. Tenemos que enfocarnos en el sábado, con la responsabilidad de salir a ganar”, aseguró el formado en la cantera del Monumental, donde expuso su punto de vista ante la opción de que Jordhy Thompson se pueda ir a México.

“Hemos visto cómo ha ido evolucionando, marca una diferencia importante dentro del equipo. Son decisiones personales, pero si tiene la posibilidad de partir a un lugar donde ve que puede seguir su carrera, lo vamos a apoyar. Si se puede quedar, mejor todavía. Es una decisión que tendrá que tomar con calma. Le recomendaría en sólo enfocarse en el partido del sábado por ahora”, planteó.

Vicente Pizarro respalda la “Copa de la Liga” chilena

Durante la charla con los medios de prensa en Macul, el “Vicho” valoró que se pueda desarrollar un nuevo torneo en el fútbol nacional. “En otros países se ve la cantidad de partidos que se juega, acá estamos por debajo respecto a Sudamérica. Si hay otro torneo, creo que va a servir mucho. Ojalá se pueda dar”, dijo, junto con reconocer su evolución en la temporada.

“El primer semestre me costó un poco, no pude hacer el 100% de la pretemporada y sabía que me costaría agarrar el ritmo. Me he ido adaptando a las distintas características que el juego va pidiendo, el equipo está confiado de cómo estamos trabajando“, remarcó.

Además, aprovechó de valorar el paso al fútbol de Dinamarca de su compañero de selección sub 23, Darío Osorio. “Le deseo todo el éxito, es un paso importante para él y se lo merece”, concluyó quien se perfila como titular en el Superclásico del sábado.