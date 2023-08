Por la mitad de la gloria: en Brasil comienzan a definirse las semis de Copa Sudamericana

Hace algunas semanas, los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2023 quedaron definidos con cuatro llaves que prometen ser de miedo en la búsqueda de la otra mitad de la gloria.

Tras algunas horas de la confirmación, desde la Conmebol entregaron la programación completa de los encuentros de ida y vuelta para el torneo.

Todo comenzó el pasado martes 22 de agosto en Brasil. El Neo Quimica Arena de Sao Paulo recibió el duelo entre Corinthians y Estudiantes de La Plata. Al día siguiente, Botafogo se vio las caras ante Defensa y Justicia, también de Argentina.

Los últimos dos duelos de ida se disputaron el jueves 24: Liga de Quito se midió ante São Paulo, mientas que América Mineiro enfrentó a Fortaleza.

Las revanchas quedaron programadas para esta semana, entre el martes 29 y el jueves 31 del mismo mes.

EN VIVO | 4tos de final de Copa Sudamericana

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de Star+, ESPN, DSports

Martes 22 de agosto

Goles: 1-0; 17′ Carlos Nascimiento Silva (COR)

Miércoles 23 de agosto

Goles: 1-0; Gabriel Appelt (BOT) | 1-1; 78′ Nicolás Tripichio (DyJ)

Jueves 24 de agosto

Goles: 1-0; 2′ Jhojan Julio (LDU) | 2-0; 25′ Renato Ibarra (LDU) | 2-1; 80′ Lucas Moura (SAO)

Goles: 0-1; 15′ Guillherme Vieira dos Santos (FOR) | 0-2; 21′ Tomás Pochettino (FOR) | 0-3; 41′ Guillherme Vieira dos Santos (FOR) | 1-3; 69′ Gonzalo Mastriani (AME)

VUELTA

Martes 29 de agosto

20:30 hrs | Estudiantes vs. Corinthians | Estadio Jorge Luis Hirschi

Miércoles 30 de agosto

18:00 hrs | Defensa y Justicia vs. Botafogo | Estadio Nelson Díaz Pérez

Jueves 31 de agosto