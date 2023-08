Arturo Vidal no acepta comparaciones con Charles Aránguiz: “Por eso la gente se va conmigo, con Alexis, con Bravo”

Mientras Charles Aránguiz avanzaba junto al Internacional de Porto Alegre a las semifinales de la Copa Libertadores, Arturo Vidal estuvo este martes en una nueva transmisión en su canal de Twitch.

En medio de la transmisión, el volante del Athletico Paranaense tuvo palabras para el Príncipe: “Charles es extraordinario“, partió diciendo sobre el ex mediocampista del Bayer Leverkusen.

Sin embargo, a la hora de comparase con él, definitivamente no lo aceptó: “claro, no dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez), con (Claudio) Bravo”, esgrimió.

“Esa es la diferencia. Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores”, complementó el formado en Colo Colo.

Insistió sobre Aránguiz que “el mediocampo de la selección era increíble. No sé por qué no saltó más, pero es una pregunta que se le debe hacer a él. Esa es mi forma de pensar. Jugaba bien (en Leverkusen), pero no sé qué pasó”, sostuvo Arturo Vidal.

Al cierre, sacó todos sus méritos para, según él, considerarse más trascendente que Charles Aránguiz: “yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (indicando progreso), la de Charles llegó al Leverkusen“.

“Le faltaron pasos, pero no sé por qué no se dio. La gente se enoja porque lo comparan conmigo o los demás, pero las comparaciones están en la mesa“, finalizó Vidal.