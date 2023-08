Diego Rivarola teme por el futuro de Pellegrino ante el Superclásico: “Se puede cansar e ir, no lo descartemos”

En medio de la presentación de la alianza de la aerolínea Sky con la selección chilena, un ilustre del fútbol nacional conversó con ADN Deportes: Diego Rivarola.

Al momento de charlar con el exdelantero azul, el hoy comentarista de ESPN no pudo eludir el tema de la semana: el Superclásico del sábado. “Es un partido complejo para la U, todos sabemos que su momento no es el mejor, no así el de Colo Colo. Es un partido distinto, en algún momento la U tiene que sacar el corazón, su historia y revertir esta situación”, aseguró “Gokú”, quien expresó sus aprensiones por el futuro del DT Mauricio Pellegrino en caso de no sumar puntos ante el “Cacique”.

“Es incierto predecir eso, puede que sí como que no. Todo depende de los objetivos de la dirigencia, que no son claros. Ante eso podemos especular que Pellegrino se puede cansar e ir, no lo descartemos. El momento de la U es de incertidumbre futbolística, de gestión y por su cuerpo técnico”, enfatizó Diego Rivarola.

Durante la charla, apuntó que Santa Laura puede ser factor para el Superclásico. “A lo mejor tener poco espacio le favorece a la U, ojalá se adapte mejor que Colo Colo”, planteó, junto con defender los cambios que ha intentado ejecutar Mauricio Pellegrino.

“El técnico tiene que buscar la solución en sus jugadores, hay que respetar las decisiones que toma, él los ve día a día”, concluyó Diego Rivarola en la conversación con ADN Deportes.