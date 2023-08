“No tuve mala intención”: Raimundo Rebolledo pide disculpas tras lesionar de gravedad a Eugenio Mena

Raimundo Rebolledo, lateral de Ñublense, se manifestó a través de redes sociales para pedir disculpas luego de lesionar de gravedad a Eugenio Mena en el duelo de este sábado ante Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

A los 35 minutos, el “Keno” fue a disputar un balón dividido contra el “Catuto”, pero recibió un fuerte impacto en su pierna izquierda, que le provocó una fractura de tibia y peroné, la cual lo dejará fuera de las canchas por el resto de la temporada.

“Ayer viví un momento muy difícil en el partido contra mi ex equipo. Sin querer lesioné a un compañero de profesión, Eugenio Mena”, escribió Rebolledo en su cuenta de Instagram.

En esa línea, el zaguero de los “Diablos Rojos” aclaró: “Recalco que no tuve mala intención, jamás la he tenido en una cancha de fútbol, no es mi estilo”.

Finalmente, le dedicó palabras a Mena: “Te reitero las disculpas, Keno. Sé que no es fácil y puedes contar conmigo para lo que sea en este proceso. Toda la fuerza del mundo. Te mando un abrazo a ti y a los tuyos”.