;

Así funciona el Metro hoy 25 de diciembre y hasta esta hora estará abierto

El servicio funciona con horario especial por feriado y permite el ingreso de bicicletas durante toda la jornada.

Cristóbal Álvarez

Así funciona el Metro hoy 25 de diciembre y hasta esta hora estará abierto

Así funciona el Metro hoy 25 de diciembre y hasta esta hora estará abierto / AgenciaUno

Durante este jueves 25 de diciembre, feriado irrenunciable por Navidad, el Metro de Santiago operó con horario especial, por lo que los desplazamientos dentro de la Región Metropolitana debieron considerar ajustes tanto en la apertura del servicio como en la tarifa.

Revisa también:

ADN

En concreto, Metro de Santiago inició sus operaciones a las 07:30 horas y mantendrá su funcionamiento hasta las 23:00, mismo horario que rige para domingos y festivos.

Desde la empresa también informaron que, al tratarse de un día feriado, se permitió el ingreso de bicicletas durante toda la jornada. ¿Cómo funciona? Los usuarios deben acceder por el primer coche y la primera puerta del tren.

Respecto al valor del pasaje, Metro aplicó tarifa valle durante todo el día, actualmente fijada en $790, mientras que las tarifas para estudiantes y adultos mayores se mantuvieron sin modificaciones.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad