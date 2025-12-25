Así funciona el Metro hoy 25 de diciembre y hasta esta hora estará abierto / AgenciaUno

Durante este jueves 25 de diciembre, feriado irrenunciable por Navidad, el Metro de Santiago operó con horario especial, por lo que los desplazamientos dentro de la Región Metropolitana debieron considerar ajustes tanto en la apertura del servicio como en la tarifa.

En concreto, Metro de Santiago inició sus operaciones a las 07:30 horas y mantendrá su funcionamiento hasta las 23:00 , mismo horario que rige para domingos y festivos.

Desde la empresa también informaron que, al tratarse de un día feriado, se permitió el ingreso de bicicletas durante toda la jornada. ¿Cómo funciona? Los usuarios deben acceder por el primer coche y la primera puerta del tren.

Respecto al valor del pasaje, Metro aplicó tarifa valle durante todo el día, actualmente fijada en $790 , mientras que las tarifas para estudiantes y adultos mayores se mantuvieron sin modificaciones.