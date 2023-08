Borja Iglesias, pupilo de Manuel Pellegrini en el Real Betis, anunció que renuncia a la Selección de su país tras confirmarse este viernes que Luis Rubiales no dejará su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

“Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”, señaló el delantero de 30 años mediante sus redes sociales.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, avisó el atacante del cuadro “bético”.

Luis Rubiales seguirá al mando como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sin embargo, aún es criticado desde varios sectores del fútbol y la política. Además, la jugadora involucrada en este caso, Jenni Hermoso, se pronunció ayer en un comunicado en el que remarcó que velará por sus propios intereses.

El anuncio de Borja Iglesias