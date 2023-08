Javier Martín, periodista español en Chile: “Si Rubiales no renuncia, le pediría a la FIFA que España no organice el Mundial 2030”

Este viernes, Los Tenores conversaron con Javier Martín, periodista español y director de la agencia EFE en Chile, para abordar el gran revuelo que ha provocado Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso, sin el consentimiento de ella, tras la final del Mundial Femenino el pasado 20 de agosto.

El mandamás del fútbol español confirmó durante esta jornada que no piensa renunciar a su cargo, a pesar de que varios sectores del fútbol y la política a nivel mundial piden su salida y critican cada uno de sus polémicos argumentos.

Ante este escenario, Javier Martín comentó: “Lo que hemos pasado estos últimos días ha sido muy duro para el fútbol español. No debimos haber pasado por esta vergüenza. Será difícil sacar a Luis Rubiales de la Federación, pero diría que si él no renuncia, yo le pediría a la FIFA y al fútbol español que renunciemos a organizar el Mundial 2030, porque no lo merecemos como país”.

Respecto a la postura de Rubiales de no renunciar a la Federación Española, el director de EFE mencionó que “algo extraño pasa por su cabeza. La gente busca el dinero y él gana cerca de un millón de euros al año por ser el representante del fútbol español. Para un hombre como Rubiales, perder el puesto que tiene deber ser muy duro, por ahí se explica por qué ha hecho algo completamente ilógico”.

“Se le investigó por abuso de poder y mal uso de dinero público”

También se refirió al controversial historial que arrastra Rubiales al mando del balompié hispano. “No es la primera vez que sabemos de escándalos de este tipo. Ya se le investigó por abuso de poder dentro de la Federación, mal uso de dinero público y 15 jugadoras habían renunciado a la selección por problemas con el fútbol femenino”, indicó.

“¿Qué protege a Rubiales? Los poderes fácticos, sobre todo dirigidos por los grandes clubes, Real Madrid y Barcelona son sus aliados, y también el hecho de que hemos ganado muchos títulos”, agregó el periodista español.

Por último, Javier Martín reveló que conversó con otra referente de la selección española femenina para saber cómo está Jenni Hermoso, la víctima de este caso. “Yo tengo contacto con Alexia Putellas y me ha dicho que Jenni lo está pasando muy mal, no quiere estar en el frente de este problema, por eso se ha escudado en su agente y en el sindicato del fútbol femenino. Ella quiere que esto cabe lo antes posible”, completó.