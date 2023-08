La futbolista Jenni Hermoso emitió un comunicado para desmentir la versión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien aseguró que el beso que le dio a la jugadora tras la final del Mundial Femenino “fue consentido” y sin “posición de dominio”.

Tras las declaraciones de Rubiales durante este viernes en una asamblea extraordinaria, Hermoso contradijo los dichos del mandamás de la RFEF y dejó en claro que el beso de Rubiales no fue consentido, en un escrito conjunto firmado por otras 53 jugadoras.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró la seleccionada española.

Las palabras de Jenni Hermoso forman parte de un comunicado firmado por otras 53 jugadoras, entre ellas 20 campeonas del mundo, que difundió el sindicato FutPro. A dicho escrito, se sumaron también las críticas de Christiane Endler.

La capitana de La Roja Femenina manifestó su malestar en redes sociales por el actuar de Rubiales y en la misma línea, salió en defensa de la futbolista española, quien fue su compañera en su paso por el París Saint-Germain durante 2017.

“Inaceptable la indecencia de este tipo. ¡Todos vimos lo que pasó! Estamos contigo, Jenni Hermoso ¡Esto no puede quedar así!”, escribió Christiane Endler a través de su cuenta de Twitter.