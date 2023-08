Christopher Toselli afronta la negativa racha de la U: “Los más grandes tenemos que mostrar madurez y experiencia”

El arquero de la U de Chile, Christopher Toselli, expresó su dolor más allá de haber sido titular en el equipo durante la derrota ante Unión La Calera, resultado que extendió a seis los partidos seguidos sin victorias del club en el Campeonato Nacional 2023.

“Lo personal lo analizaremos, hoy estoy triste por la derrota. Fue un partido difícil, con un rival que tiene jugadores desequilibrantes arriba”, apuntó el portero, quien reconoció problemas a la hora de afrontar desventajas en el marcador.

“Sería bueno encontrar respuestas a eso, por actitud no nos quedamos. El equipo entrega todo, pero cuando nos hacen un gol lo sentimos un poco y cuesta revertirlo. No es lo que queríamos, pero hay que seguir. Esto no termina acá”, planteó Christopher Toselli, que descartó poner el foco en una eventual salida del club de su DT, Mauricio Pellegrino.

“El compromiso está 100%. No soy quién para dar otra respuesta, esperamos salir de esta situación incómoda. El ánimo no es bueno, no podemos estar contentos, pero no es primera vez que vivimos cosas así y los más grandes tenemos que mostrar madurez y experiencia en situaciones que son difíciles”, explicó, junto con bajarle el perfil al hecho que que su próximo rival sea Colo Colo.

“Siempre después de perder es complicado, pero viniera quien viniera, perder no es bueno, más en la situación en la que estamos. Ya debemos pensar en el clásico”, concluyó en el Nicolás Chahuán de La Calera.