Esteban Paredes anticipó lo que será el próximo Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo. El ídolo albo se pronunció durante este jueves en una actividad donde estuvo acompañado de Brayan Cortés, Nicolás Guerra y Diego Rivarola.

“Veo mucho mejor parado a Colo Colo, pero estos partidos son aparte, siempre se dicen quién llegar mejor y peor. La U tuvo un buen inicio de torneo, pero Colo Colo ha sido más regular, me parece que está un escalón más arriba, eso tiene que aprovecharlo y ganar el partido”, señaló el histórico goleador chileno en conferencia de prensa.

También lamentó que los Superclásicos ya no se jueguen como antes en relación a los en el estadio. “Vi unas imágenes de hace 20 o 30 años atrás, donde había público de ambas hinchadas, era lindo ver esos partidos, se podía disfrutar del fútbol e ir en familia al estadio. Eso se ha perdido mucho. Tenemos que retomarlo de a poco”, sostuvo.

Además, el “Tanque” palpitó el clásico que disputarán Colo Colo y Cobreloa por semifinales de Copa Chile. “Cobreloa ha hecho una buena copa, tiene buen plantel, jugadores muy desequilibrantes, he visto sus últimos partidos. Colo Colo siempre ha tenido la facultad de llegar a instancias finales, será un partido importante y los jugadores tienen que tomarlo de esa forma”, mencionó.

Por otro lado, se refirió a la inactividad de Alexis Sánchez de cara al inicio de las Clasificatorias. “Todos lo conocemos, es un profesional, siempre ha entrenado de buena forma y no me cabe duda que llegará sumamente bien físicamente”, aseguró.

“En lo futbolístico, Alexis no ha estado jugando por no encontrar club, pero sabemos lo que él juega por Chile, es uno de los más importantes. Por el bien de nuestra selección esperemos que él llegue bien para poder ganar esos dos partidos”, agregó.

Sobre Damián Pizarro y San Antonio Unido

En esta misma jornada, Esteban Paredes diálogo con Los Tenores de ADN y reveló los consejos que le dio al joven delantero del “Cacique”, Damián Pizarro. “Le hablé sobre el tema de los movimientos, que se tomara un poco más de tiempo a la hora de definir y que no definiera muy fuerte. También le dije que practique diez definiciones al día, tratando de buscar los ángulos”, comentó.

Para cerrar, el artillero de 43 años abordó su complejo presente como jugador de San Antonio Unido en la Segunda División. “El cuerpo no me ha respondido muy bien, pero es por un tema de cancha, porque entrenamos en cancha sintética y no me he sentido bien, he tenido lesiones. No ha sido bueno mi retorno al fútbol, sinceramente”, concluyó.