Denuncian a Brayan Cortés por atropellar a una motociclista y no pagar los daños a pesar de tener un “acuerdo de palabra”

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y de la selección chilena, fue denunciado por atropellar a una motociclista y no hacerse cargo de los daños, en un hecho ocurrido el pasado 17 de agosto.

Según informó el noticiario 24 Horas de TVN, la mujer identificada como Darlinz Gaete hizo la denuncia ante Carabineros tras ser impactada por la camioneta del portero albo en la esquina de Avenida Calera de Tango con San José de Nos.

La motociclista, quien quedó con heridas leves tras el choque, contó que el guardameta del “Cacique” se bajó de su vehículo y la acompañó en todo momento hasta la llegada de la ambulancia.

Gaete aseguró que en esos momentos llegó a un “acuerdo de palabra” con Cortés para que el futbolista se haga cargo solamente de los daños de la motocicleta, sin considerar los gastos médicos.

La mujer señaló que le tomó una fotografía a la licencia de conducir y al carnet del golero de Colo Colo, quien tuvo que mostrar su cédula de identidad a través de una imagen en su celular, porque no la traía con él en ese momento ni tampoco los documentos de su vehículo.

“Le mandé el valor del presupuesto y Cortés me dijo que no”

Darlinz Gaete comentó que, mediante un diálogo por WhatsApp, Brayan Cortés se negó a pagar el total del presupuesto por los daños de la motocicleta. Este monto corresponde a 2.7 millones de pesos.

“Me dijo que estaba al tanto del presupuesto, se lo mandé y no lo molesté más. Resulta que hoy le mando el valor del presupuesto y me dice que no, que el presupuesto sale fuera de lo que él puede pasar y dijo que la culpa fue mutua, la responsabilidad de los dos”, indicó la denunciante.

“El presupuesto final de la moto es de $ 2.700.000 y, en este caso, lo que él está cubriendo me dijo que máximo un millón. Ni siquiera le cobré gastos médicos”, agregó la mujer.

Así las cosas, Cortés suma un nuevo problema fuera de la cancha, ya que en julio pasado sufrió el robo de su camioneta producto de una encerrona en Calera de Tango. El vehículo fue recuperado a las horas después, en la comuna de San Bernardo.