Bruno Barticciotto en su arribo a Talleres: “No había mejor opción para venir”

Este lunes, a primera hora, Bruno Barticciotto apareció en el campo deportivo de Talleres de Córdoba. El ex delantero de Palestino vivió su primera práctica con “la T” y luego enfrentó a los medios de comunicación.

En conversación con la prensa trasandina, el ariete formado en la Universidad Católica aseveró que “estoy a disposición del DT. Soy mediapunta, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Estoy bien físicamente. El presidente que me quería desde hace tiempo”, partió diciendo.

“Vengo acá a aportar donde me toque. Tengo que mentalizarme para ir de a poco. A Eduardo Berizzo (DT de La Roja) le gusta que sus jugadores estén en ligas más competitivas, creo que esto es un paso grande”, complementó

Indicó además lo que sabe de su nuevo equipo, “vine acá en la Copa Liberadores con Universidad Católica y la cancha estaba explotada. Creo que no había mejor opción para venir: Todo me motivó a venir, no dude”, dijo.

Finalmente, cerró asegurando que “no utilizo cupo (de extranjero), tengo nacionalidad. Estoy a disposición del DT, vengo de unos días sin entrenamiento, pero estoy aprovechando estos días para estar 10 puntos”.