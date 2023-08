Rumbo a Europa: Víctor Dávila destraba su salida de León y será nuevo jugador del CSKA Moscú

Víctor Dávila está a un paso de dar el salto al fútbol europeo para convertirse en nuevo jugador del CSKA Moscú, equipo que actúa en la Primera División de Rusia y donde será compañero de su compatriota Víctor Méndez.

Hace algunas semanas, el elenco ruso presentó una oferta cercana a los 10 millones de dólares al León de México, club que aceptó la propuesta para dejar partir al futbolista nacional. Sin embargo, un llamativo detalle ha frenado su venta.

El atacante de La Roja no ha podido ejercer el pago de su cláusula de rescisión con el elenco mexicano debido a las complicaciones bancarias derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que demoró la transferencia de dinero por parte del CSKA Moscú.

Pese a ello, Víctor Dávila ya logró destrabar la situación. Según informó RPL News, el jugador “finalmente recibió el dinero del CSKA para rescindir su contrato con el Club León. El jugador de 25 años ahora debe dárselo al club mexicano para completar el trato”.

De esa manera, el delantero chileno podría ser presentado durante los próximos días en el elenco ruso y le dirá adiós a México luego de seis años, periodo donde defendió las camisetas de Necaxa, Pachuca y León.

Victor Davila has (finally) received the money from CSKA to buy out his contract with Club Leon. The 25yo must now hand it over to the Mexican club in order to complete the deal.

