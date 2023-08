Leonardo Valencia y su crudo análisis sobre los representantes en Chile: “Cuando juegas bien, todo es color de rosa; cuando no, te dejan el visto”

En el programa de Los Tenores este viernes, nuestros panelistas conversaron con el volante de Cobresal, Leonardo Valencia, para analizar el liderato del elenco de El Salvador en el Campeonato Nacional 2023.

Al respecto, destacó el rol de Gustavo Huerta en la dirección técnica. “Es la calidad del profe, conoce al equipo y la ciudad al revés y al derecho. Nos da confianza, forma grandes grupos y eso se va reflejando en el día a día. Acá nadie puede regalar nada, el profe maneja bien el camarín y te da la confianza para que uno se entregue por completo. Nos preparan muy bien y, sabiendo que los viajes son pesado, tenemos el descanso que necesitamos para llegar 100% a cada partido”, apuntó el jugador de 32 años y que ha anotado en los últimos tres partidos del club.

“Me estoy sintiendo más livianito, con confianza, puedo jugar los 90 minutos y me siento cada vez mejor. Hace tiempo no me sentía como me siento hoy. Sé que puedo aportar mi granito de arena, el profe confía en mí para jugar de enganche y lo haré donde él me pida”, remarcó Leonardo Valencia, quien destacó la decisión de irse a Cobresal.

“Necesitaba un lugar donde dedicarme solo a jugar. Me vine a El Salvador por mi familia, nació mi hija y en un año perdí a mi padre y mi hermano. Quería estar tranquilo para volver a ser el jugador que era”, reconoció, junto con plantear a qué equipo ve mejor perfilado como rival en la parte alta de la tabla.

“Colo Colo tiene un partido menos y con lo que genera, siendo el equipo más grande de Chile, tiene la obligación de pelear el título, pero quedan nueve fechas y es apurado hablar de que podamos ser campeones. Cuando falten cuatro o cinco fecha tendremos que asumir nuestro lugar en la tabla”, señaló quien ya suma 21 partidos por el cuadro albinaranja.

Leonardo Valencia y los representantes de jugadores

En un tema complejo, como él mismo reconoció durante la charla con Los Tenores, el volante respondió al hecho de que Charles Aránguiz le haya ayudado para ser representado por Fernando Felicevich.

“Estoy en juicio con Edison Pereira. Él me ofreció mil cosas, que me iba a llevar a México y Brasil. Cuando Aránguiz me dijo que Felicevich me podía ayudar, fui a su oficina y Edison no quiso nada. Tuve que verlo por mi futuro. Yo necesitaba intermediarios, no tenía mi futuro asegurado y él no me llevó a ningún equipo. Tenía contrato con él, además, y estoy tratando de solucionarlo. Como estaba en la selección, quería estar ahí, me tenté y tomé la decisión de irme a Brasil, donde tenía tres o cuatro propuestas”, explicó, junto con entregar recomendaciones a los jugadores más jóvenes en torno al tema.

“Hay representantes que te sacan el 10% del sueldo o de tu pase, es difícil. En ese tema, soy agradecido de Felicevich y primordialmente de Claudio Lagos, quien estuvo a mi lado en temas personales. Uno no tiene que quedarse amarrado al contrato. El jugador tiene que saber que cuando juega bien es todo color de rosa, pero cuando no, los representantes te dejan el visto”, concluyó.